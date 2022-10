GUACAMAYA: nuovo disco nel 2023

Notizie che fanno stare bene:

qualche tempo fa ad un concerto parlando con Reb dei Guacamaya sono venuto a sapere che la combat band magentina stava lavorando sodo su dei pezzi nuovi, tanto che pare che con la fine dell’anno dovrebbero entrare all’Indiebox per registrare il lavoro che vedrà la luce nel 2023; come in tanti avrete potuto vedere alla giornata per Gnappo, alle varie serate che hanno organizzato nei dintorni di Magenta e sui social la band ha introdotto due giovanotti molto validi alla chitarra ed al basso, mantenendo lo zoccolo duro con Elena alla chitarra, Il Cannuccia alla batteria e Reb alla voce. Per ora non sappiamo nulla di più, se non che, a detta degli stessi Guacamaya, le sonorità saranno diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati. Restate quindi tuned ed hype alle stelle!