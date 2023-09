Punk in Foce 2.0: dal 7 ottobre a Lugano

Ritorna il Punk in Foce a Lugano per dare il via a una stagione ricca di concerti da non perdere.

La seconda edizione si terrà a partire da ottobre fino a gennaio, ovviamente al Foce di Lugano, con 4 date in cui vedremo salire sul palco bands storiche insieme a nuove affermate realtà della scena punk.

Si comincia sabato 7 ottobre con il ritorno in Ticino degli Skarface, storica band ska di Parigi. Una band che in passato ci ha già fatto ballare tanto in Ticino. Insieme a loro la storica band italiana Los Fastidios, un gruppo street punk italiano con influenze ska, rocksteady/reggae, rock’n’roll, punk melodico e street soul, nato a Verona nel 1991. Da sempre molto impegnati sul fronte antirazzista/antifascista e animalista. Hanno all’attivo 10 album, 4 raccolte, un album live e numerosi singoli EP.

Giovedì 26 ottobre largo alle nuove leve del punk hardcore italiano con i Secoli Morti, freschi del nuovo album “Sanguina”. La band nata nel 2015 con al basso Mattia (ex Skruigners), alla chitarra/voce Walter (voce e chitarra dei Menagramo) ed alla batteria Edoardo (figlio del bassista), diventato famoso al grande pubblico per essersi classificato 3° a Italia’s Got Talent all’età di 8 anni.

Insieme a loro i Guacamaya una storica band milanese con il loro punk antifascista e antirazzista, anche loro da poco usciti con il loro nuovo album “Clessidra senza sabbia”.

Venerdì 24 novembre serata dedicata allo ska punk con la storica band italiana Persiana Jones, pilastro della scena italiana da 35 anni, in compagnia de Le Iene, una band ska punk italiana che si sta ritagliando sempre più uno spazio importante all’interno della scena.

Prevista anche un’ultima serata del Punk in Foce 2.0 per il 12 gennaio 2024 con un grande ospite speciale a sorpresa che verrà confermato e annunciato nelle prossime settimane.

Le prevendite dei concerti delle singole serate sono già disponibili su www.biglietteria.ch e su www.nextpunk.ch. Disponibile fino al 7 ottobre anche un abbonamento a prezzo ridotto del costo di CHF 39.- che permette l’accesso a tutte le prime 3 serate del festival e permetterà inoltre di usufruire di uno sconto di CHF 5.- sulla quarta e ultima serata della rassegna punk luganese.