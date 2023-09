Nuovo singolo per Sal Rinella e le Pallottole

Dopo il primo singolo, Milano, uscito in primavera, Sal Rinella e le Pallottole tornano con un secondo brano, intitolato Zuccheri e nicotina, uscito ieri per Ammonia Records. Noto anche per la sua militanza in gruppi della scena punk rock italiana come Viboras e The Rubber Room (attualmente) e Berenice Beach (in passato), Sal Rinella ha scritto un pezzo di chiaro stampo punk rock come inno all’abbattimento e al superamento delle proprie vergogne e dei pensieri bloccati nella testa.

Tra citazioni di amici d’infanzia e di adolescenza e un riferimento ai Punkreas, Zuccheri e nicotina si inserisce a pieno titolo nella grande tradizione del miglior punk rock italiano, risultando in un pezzo carico e veloce, perfetto da gridare sotto il palco ma anche da ascoltare con un pizzico di velata malinconia trasmesso dalle belle chitarre e dai vocals di Sal. Ad accompagnare la canzone c’è anche un video “veramente difettoso”, per usare le parole dell’artista stesso, realizzato con dodici pennarelli colorati quasi del tutto scarichi e un cellulare scarso, in pieno spirito DIY.

“A differenza che in passato, oggi accetto tutto ciò che mi riguarda e vedo i miei difetti, e in generale quelli di tutti, come caratteristiche e non come penalizzazioni, come valori che aumentano l’identità di ogni individuo. Il testo è un’apertura di cuore verso i miei desideri senza distinzione di importanza, in cui tengo a sottolineare che anche star male, essere incongruenti e un po’ fuori di testa, non è un motivo buono per creare differenze, lontananze e isolamenti. Oggi essere me stesso è la mia massima aspirazione: di questo parla Zuccheri e nicotina”, spiega Sal Rinella.

Di seguito il video: