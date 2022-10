1 anno senza Mono: il video del Monorama Vol.1

Vorrei scrivere qualche cazzata delle mie ma oggi non ci riesco, guardate e sorridete tutti, e complimenti sinceri e dovuti per questo capolavoro di video.

Stasera aperitivo al bar da Franco a Baganzola (PR).

Ci manchi Mono.

Ecco il video ufficiale della prima edizione del Monorama Festival Vol.1, tenutosi a Parma il 2 Luglio 2022.

Il festival creato in onore e memoria di Alessio “Mono” Cattabiani, storico leader e cantante degli F.F.D.



Credits/Thank’s to:

Video: Kinoki Media/Michele Putorti

Video Operator credit: Bianca Dondi – Laura Menozzi – Andrea Costanza – Matilde Boni – Alice Rosa – Chiara Renda – Daniele Accorsi – Filippo Stevaraglia – Guendalina Rodà – Letizia Chiari – Nicolae Rusu – Francesco Cenci – Sebastian Cavagni.



Band Partecipanti:

– FFD

– NABAT

– KLASSE KRIMINALE

– RAW POWER

– BLAK VOMIT

– ROTTEN BOI!S

– OLTREPUNK



Guest Artist: Lux (Rotten Boi!s) – Kunt (Feccia Rossa) – Gigio – Bufo – Max Ravanetti.



DJ’S: Lord Ziro – Bufo – Skavalcher



Monorama Squad: Lillie – Giovi – Sam – Miccia – Condo – Signo – Giuly – Pinotti – Fulvio “Devil” Pinto



Special Thank’s To: Famiglia Cattabiani – Circolo App Colombofili – Fulvio “Devil” Pinto – Punkadeka Web Magazine – Radio Punk – Vecchie Maniere Birreria Parmigiana – Radio Punk – Punkitaliano – Anfibio Records



Song: “Per Non Dimenticare” – By FFD (KOB RECORDS)



…..a Mono e Pietro, sempre con noi !!!!