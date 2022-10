Rumore: Esce oggi il nuovo pezzo per le Bambole di Pezza

La rock band torna a parlare di indipendenza femminile e a rivendicare attenzione per le tematiche di genere.

Chitarre, distorsioni e un’attitudine punk rock mai messa in discussione.

C’è tutto questo nel nuovo singolo delle Bambole di pezza che omaggiano un’icona incontrastata della musica italiana e non solo, simbolo di una femminilità giocosa, divertente, sensuale e forte.

UNO DEI BRANI ICONICI DI RAFFAELLA CARRÀ REINTERPRETATO IN CHIAVE PUNK ROCK

«Raffaella Carrà è stata un esempio per milioni di donne, portando sul palco la libertà sessuale e l’autodeterminazione, in tempi in cui non era semplice proporre queste tematiche. ?”Rumore” racconta del conflitto interiore di fronte alla paura della solitudine e dell’indipendenza femminile e mostra un testo di una straordinaria modernità: “E ritornare al tempo che c’eri tu / Per abbracciarti e non pensarci più su / Ma ritornare ritornare perché / Quando ho deciso che facevo da me”». Bambole di pezza

Con questo tributo prosegue il cammino new punk iniziato dalla band con “Favole (mi hai rotto il caxxo)”, il singolo uscito a luglio, che ha presentato la nuova formazione delle Bambole di pezza. Resta invece l’attenzione alle tematiche che accomuna tutte e cinque le componenti: gender equlity, pari opportunità e fine della violenza sulle donne.

Le Bambole di pezza sono:

Cleo (Martina Ungarelli) – Voce

Morgana Blue – chitarra solista

Dani Piccirillo – chitarra ritmica e cori

Xina (Federica Rossi) – batteria e cori

Caj (Caterina Dolci) – basso e cori

Etichetta: AAR Music / Universal.

Radio date: 14 ottobre 2022

