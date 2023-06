MONORAMA vol.2

Ci siamo! Sabato 24 Giugno si terrà la seconda edizione del MONORAMA il festival punk creato in memoria di Mono, storico cantante e leader della punk band F.F.D.

Una giornata per stare insieme, fare casino, ballare e brindare in compagnia.

Apertura cancelli ore 17:00

SUL PALCO:

SLAUGHTER & THE DOGS

KLAXON

RAPPRESAGLIA

RFC

FECCIA ROSSA

TOTALE APATIA

EREZIONE CONTINUA

A seguire, in consolle si alterneranno Lord Ziro, The Souls e I BAMBOLI fino a tarda notte!

All’interno dell’evento BEER, FOOD & DISTRO!

Scelta Vegan disponibile!

Il ricavato dal contributo della serata, al netto delle spese, sarà devoluto alla “Associazione per l’Assistenza e la Ricerca in Cardiochirurgia” con una donazione in memoria di Mono e Piotre.

Evento all’aperto, parcheggio davanti ai cancelli del locale

L’App Colombofili è accessibile per persone con sedia a rotelle.

CONTRIBUTO ALLA SERATA: 15€

Tessera Arci obbligatoria/Tesseramento disponibile in loco

DOVE?

Circolo App Colombofili

Str. dei Mercati, 15/D

Parma PR

COME RAGGIUNGERE IL FESTIVAL:

AUTOSTRADA: L’Arci App Colombofili dista 6 minuti di macchina dall’uscita autostradale Parma, 11 minuti dall’uscita Parma Ovest.

TRENO: Arrivati alla Stazione dei treni di Parma, prendere il 6 in direzione Aeroporto/Fermata in Viale dei Mercati (PR)

AUTOBUS: Numero 6, direzione Aeroporto/Fermata Viale dei Mercati

PER INFO: Scriveteci alla pagina Instagram ufficiale al seguente link:

https://instagram.com/monorama_fest?igshid=YmMyMTA2M2Y=