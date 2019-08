In esclusiva al Punkadeka Festival le tracolle per chitarra di Punkadeka firmate Cargoleni.

Solo per veri punk e solo al Carroponte il 30 Agosto per voi! Una chicca da non perdere!

Cargoleni Guitar straps

Azienda specializzata in tracolle per chitarra, basso e strumenti musicali

https://cargoleni.com/