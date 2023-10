Operation Ivy & the Specials live!

Tim Armstrong (Rancid) e Jesse Michaels suonano ancora insieme, c’è speranza di reunion anche se nessuna fonte parla di un futuro per Operation Ivy

Già l’anno scorso, Tim e Jesse hanno suonato in un concerto di beneficenza in un giardino con dei membri degli Interrupters.

Sabato scorso hanno suonato di nuovo insieme “Take Warning” accompagnati dai membri degli Specials (in onore al defunto cantante degli Specials Terry Hall)

Allo show hanno preso parte anche i Fishbone e i membri dei No Doubt (senza Gwen Stefani), Donita Sparks degli L7, Jane Wiedlin dei Go-Go, Tom Morello e altri.

Tim e Jesse hanno anche una nuova band che ha debuttato all’inizio di quest’anno, originariamente chiamata Bad Optix ma ora conosciuta come DOOM Regulator .

Di seguito un paio di registrazioni della serata: