Questa sera: THE INTERRUPTERS

Questa sera all’ ALCATRAZ di MILANO UNICA DATA ITALIANA per THE INTERRUPTERS!

Sotto contratto con Hellcat Records, l‘etichetta fondata da Tim Amstrong dei Rancid, negli ultimi anni hanno trovato spazio nella cultura popolare mainstream e alcuni dei loro brani sono stati inseriti in popolari serie TV come Twilight Zone e The Umbrella Academy.

Si definiscono “una band innamorata dal leggendario movimento ska2Tone degli anni ’80, alimentata da un’energia contemporanea, che fa sembrare musica rilassante il thrash metal a 180 bpm”.

I loro dischi, compreso l’ultimo “In The Wild”, sembrano tutti scritti per essere suonati dal vivo. Ed è proprio sul palco dell’Alcatraz di Milano che il prossimo 20 Giugno The Interrupters daranno il loro meglio.

La band di Los Angeles, dopo aver sopportato le battute d’arresto del tour a causa della pandemia COVID, è tornata a suonare dal vivo ai quattro angoli del globo, facendo tappa anche in Italia con la partecipazione come Headliner del Festival punk rock italiano per eccellenza, il Bay Fest. Un live show coinvolgente ed energico che rende la data di Milano davvero molto attesa: c’è tutta la voglia di gustarsi il set esplosivo della band capitanata da Aimee Allen e dai tre fratelli Bivona.

Un concerto che attraverserà le canzoni dei loro dischi, a cominciare da recente “In The Wild” (Hellcat Records/Spin-Go) che ha definito gli Interrupters come leader indiscussi della new wave dello ska, un album meno aggressivo e su melodie più rock-steady rispetto ai precedenti.

Dal vivo ci sarà spazio anche per i loro primi pezzi, come “Take Back the Power”, “By My Side” e “A Friend Like Me” passando per hit come “She’s Kerosene” e “Gave You Everything” ma anche medley di cover di band fraterne come Offspring e Bad Religion.

“Andare ad uno concerto di The Interrupters è come andare in una chiesa dove tutta l’iconografia religiosa viene tolta e sostituita con specchi in modo che la band e il pubblico diventino una cosa sola. Accesi dalla frontwoman Aimee Allen e dall’infaticabile entusiasmo dei fratelli Bivona, il pubblico potrà assistere alla gioia in azione”.

La tappa italiana degli Interrupters si arricchisce di ospiti: gli special guest della data italiana, infatti, saranno The Bluebeaters, storica band italiana che fonde Ska e Rocksteady, creando un sound unico che scalderà il pubblico prima della band losangelina.

Di seguito i dettagli della data.

THE INTERRUPTERS + Special Guest: The Bluebeaters

MARTEDI’ 20 GIUGNO 2023

ALCATRAZ – MILANO

Biglietti in vendita su Ticketmaster, DICE e TicketOne.

Prezzo: 30 € + d.d.p.