Torna Punk’s Not Sad dei Crummy Stuff e noi lo spacchettiamo in anteprima!

Una ristampa in un momento di ristampe. Eh si ragazzi se ciò avviene è perché si è fatta una certa e ciò che avete vissuto qualche tempo fa oggi è storia della musica. Punk’s not Sad dei Crummy Stuff è una di quelle pietrazze miliari che all’appello delle reprint non poteva certo mancare e infatti ci hanno pensato Ammonia Records, Professional Punkers e Tufo Rock Records che unendo le loro forze hanno reso tutto ciò una realtà.

A conoscere questo LP siete in molti, e altrettanti di voi lo hanno consumato nella sua versione cd, tanto da ricordarlo in ogni suo angolo più remoto. Di conseguenza a che serviva una recenzia di qualcosa che sonoramente conoscete meglio del vostro campanello di casa? Tanto per fare qualcosa di nuovo ci siamo improvvisati scassinatori di scatole stile cinafonini e vi abbiamo fatto il video dell’unboxing più impacciato e appassionato della storia del web.

Buona visione!