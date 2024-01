Sabato 13 gennaio torna il GOTAMAfest!

Mancano ormai pochi giorni alla seconda edizione del GOTAMAFest, appuntamento (ormai annuale) con le band della squadra Gotama.

Sabato 13 gennaio alle 22:00 l’appuntamento è all’Edonè di Bergamo, per questa data organizzata in collaborazione con Bergamo Sottosuolo, che vedrà alternarsi sul palco: Buscemi’s Eyes (rock ‘n’ roll HC), The Crimson Ghost (Horror Punk), Slang Poor Kids (hc melodico) e Braca & The Oss (Dirty Rhythm Blues) – tutte band underground registrate e prodotte dall’omonimo studio/etichetta.

In occasione della serata potrete trovare anche: il poster ufficiale realizzato da Dani di Hyde Illustration, nuovo merch e sconti sulle produzioni Gotama Studio.