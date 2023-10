Nuovo singolo e tour in Asia per il trio bresciano SLANG POOR KIDS

Esce oggi “Never be the same” il nuovo singolo del trio Punk Rock bresciano Slang Poor Kids! Il pezzo andrà ad aggiungersi come bonus track all EP “Go round the bend” uscito l’anno scorso per Gotama Studio.

L’uscita del singolo anticipa l’ Empty pockets tour che li vedrà impegnati per 6 date tra Thailandia, Vietnam, Cambogia e Filippine nelle due settimane centrali di Novembre.

“La canzone parla di quando non hai alcun tipo di controllo su avvenimenti che accadono nella vita di ognuno di noi, come la perdita di una persona cara. Quel tipo di cose che, nel bene o nel male, ti cambiano per sempre… A volte, nonostante tutto, si riesce ancora a vedere una luce, trovare attimi che fanno sentire ancora vivi, ma è un breve momento, perchè sai che non sarà più lo stesso.”

Il pezzo si potrà ascoltare e scaricare a partire da oggi sulla pagina bandcamp dell’etichetta e su tutte le altre piattaforme.



Per la prima volta verrà stampata una copia fisica dell’EP, che sarà disponibile in numero limitatissimo in Italia ed il resto distribuito in Asia, durante il tour.

Clicca qui per il PRE-ORDER “GO ROUND THE BEND” CD REISSUE!