Rock’n’Roll? To The Max

Il power trio veneto To The Max! torna con un nuovo singolo, “P.O.V.”, anticipazione del nuovo album in uscita nei primi mesi del 2024.

Il brano segue il precedente “Me Against The World”, singolo feroce e melodico allo stesso tempo, il quale vede elementi in comune ma anche contrasti con il nuovo singolo, che svela un nuovo tassello nel mosaico che comporrà il disco.

https://www.youtube.com/watch?v=uSErmswik4Q

“P.O.V.” è un brano incentrato su riff di chitarra dai riflessi rock’n’roll e un ritornello che si stampa in mente immediatamente. Mette in luce la vocazione della band per le mescolanze di generi. Il rock’n’roll, il punk e il metal si uniscono e si confondono, creando un ibrido che sa di smanicati di jeans con toppe di gruppi oscuri, uno skateboard sotto ai piedi, jeans strappati, bandane e headbanging.

Se i riff di chitarra e il ritornello hanno un sapore 80s quasi da colonna sonora di un film di genere, il brano prende una svolta fulminea che scatena l’energia che il trio è in grado di generare con una formazione così compatta eppure super affiatata.

Nulla avviene per caso; To The Max infatti commentano dicendo:

“P.O.V è una delle canzoni più spontanee del disco, nata in sala prove e cresciuta sul palco.

Il ritornello fa leva sulla sua semplicità, e con delle frasi in rima diventa orecchiabile e pronto ad essere cantato da tutti.

La caratteristica che la differenzia dalle altre tracce è che si comporta al contrario di come siamo soliti fare: a metà brano invece che rallentare, la velocità aumenta.

Il testo può avere diverse chiavi di lettura, ma per noi pone un punto di domanda su quale sia l’opinione altrui, attraverso il gioco di parole “point of view” (P.O.V. per l’appunto).”

Il singolo è disponibile, oltre che su Youtube come videoclip, su tutte le piattaforme digitali.

https://www.facebook.com/tothemaxvr

https://www.instagram.com/tothemax_band/