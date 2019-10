Una serata per Cristian, ragazzo Skinhead

I Trojan Skinhead 161 Brescia vi invitano ad una serata benefit per la famiglia di Cristian, quelle serate che non vorremmo mai organizzare.

Martedì 17 settembre abbiamo appreso la tragica notizia della prematura scomparsa di Cristian, un amico, un ragazzo Skin della provincia di Bergamo, deceduto dopo un tragico incidente stradale.

Aveva solo 38 anni, troppi pochi per lasciare Jessica, sua moglie e il piccolo Enea di 4 anni.

Questa serata la vogliamo dedicare a lui.

Ci piace pensare che, anche se non fisicamente, con l’anima sia con noi.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla famiglia.

Per le ore 19.00 i ragazzi del 28 Maggio si dedicheranno anche alla preparazione della cena, per chi vorrà essere presente è invitato a scriverci dandoci conferma della partecipazione (possibilità vege/vegan).

Alle ore 20.00 sarà presentato il libro “Spirit of ’69” e dopo, alle ore 21.00 puntuali saliranno sul palco:

KLASSE KRIMINALE (Oi!, Street Punk da Savona)

FECCIA ROSSA (Oi! da Verona) Presentazione nuovo album!

SPACCASTRONZI (Oi! da Crema)

MINERS (Oi! da Bergamo)

A conclusione serata poi, Dj Set by GioSkaRocksteady & LisaSixties (Ska, Rocksteady, Skinhead Reggae, Soul, Beat).

Ingresso serata 10€.

Ci teniamo a dire che questa non è una serata come un’altra, ma un modo per far rivivere in noi il nostro caro Cristian.