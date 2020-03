I Viboras lanciano una (involantaria) challenge, i musicisti rispondono

Grande successo per l’iniziativa dei Viboras, la band lombarda ha dato il via ad una challenge dove componenti di band e non solo si cimentano in brani punk rock dalle proprie abitazioni.

Non perdetevi gli appuntamenti quotidiani direttamente sulla pagina di facebook:

https://www.facebook.com/viboras.rock

La challenge è aperta a tutti, aspettiamo di vedere anche voi!

Non è finita la band ha anche creato una raccolta fondi, che , tramite il CESVI, aiuterà l’opsedale di Bergamo a non collassare in questo periodo: https://www.facebook.com/donate/212138963366063/10158034663336171/

Partecipate!