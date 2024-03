Il secondo singolo degli ASMA

Esce oggi “Bidello infame” il secondo singolo (e video) degli ASMA, nuovo duo post-punk/ post-hardcore di Breno (Bs), ispirato ai gruppi più eticamente punk, pubblicati dalla Sub pop tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90 (Mudhoney, Nirvana, Tad, ecc.), Shellac, Fugazi, Melvins e tutta quell’ondata alternativa, suonata, sudata e rumorosa.

Dopo il primo singolo “Ti rompo gli occhiali” pubblicato, come quest’ultimo, per l’etichetta indie/lo-fi La stalla domestica (Il re tarantola, She said destroy, The lake devils, Lady Ubuntu, Nana bang! ecc.) ecco “Bidello infame”, registrata, come per la precedente, con pochissime sovraincisioni, in sala prove, totalmente Diy, con la strumentazione che avevano a disposizione, senza fare altro che replicare il loro personale suono live e il risultato soddisfa.

Canzoni che parlano di scontri, con un tiro d’altri tempi e melodie capaci di rimanere in testa al primo ascolto.

Bullismo dei ragazzi verso i loro compagni, bullismo dei genitori contro i bidelli, è una vita di scontri e compromessi..

..si va d’accordo solo qualche volta al bar.

Accompagna l’uscita del singolo il video, anche questo totalmente Diy, con gli ASMA ripresi semplicemente a fare quello che gli riesce meglio.