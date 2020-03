In questo periodo di difficoltà generale, proviamo a pensare alle cose belle, alla musica, a quando ci ritroveremo tutti sotto il palco abbracciati.

Il Punk Rock Raduno sarà il momento perfetto per farlo. Si aggiungono alle band già annunciate:

– Hayley & The Crushers (Stati Uniti)

– Geoff Palmer (Stati Uniti)

– The Yodees (Brasile)

Avremo (letteralmente) tutto il mondo riunito a Bergamo per ricordarci che no, non esistono confini.

Ci vediamo là, ma per il momento #staysafe #stayathome