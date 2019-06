BLOWFUSE in arrivo in Italia a Giugno per 8 date!

Iniziato da poco il tour per promuovere il nuovissimo capolavoro Daily Ritual, isi lasciano alle spalle le date con Good Riddance e Sick Of It All e le apparizioni al Punk in Drublic con NOFX, Bad Religion, Lagwagon e altri, per proseguire inarrestabili la loro corsa.è stato accolto con gran clamore da numerose testate cartacee e web, oltre che da nuovi e vecchi seguaci del gruppo di Barcellona, che hanno apprezzato le commistioni hardcore punk melodico con sonorità 90s e funky metal non del tutto inaspettate, data la nota ecletticità del gruppo.Finalmente sono state annunciate le date Italiane del Daily Ritual tour. 8 appuntamenti da non perdere questo Giugno, organizzati da Trivel.