BLOWFUSE tornano in Italia per quattro date a Dicembre!

I Blowfuse tornano in Italia per quattro appuntamenti imperdibili. La band di Barcellona riporta il Daily Ritual tour nel nostro Paese, scaldando così l’inizio dell’Inverno. Con loro, a supportare tutte le date, i 360 Flip di Venezia.

19.12 – Castiglione delle Stiviere (MN) – Arci Dallò

20.12 – Milano – Spazio Eterotropia

21.12 – Marghera (VE) – CS Rivolta (con Talco)

22.12 – Chiuppano (VI) – Osteria Al Castello

Tra i live, una apparizione al concerto che celebra i 15 anni di carriera dei Talco, al CS Rivolta di Marghera.

Quattro serate firmate Trivel Collective, quattro eventi esplosivi in cui i Blowuse, reduci da innumerevoli date, festival e tour con nomi come Good Riddance, NOFX, Sick Of It All e altri ancora, portano dal vivo tutta la carica del nuovo album Daily Ritual, uscito in Italia per Epidemic Records.

Il loro hardcore melodico sposa sonorità tipiche del rock anni 90, del grunge e del funky metal. Il tutto eseguito in maniera impeccabile da una band genuina che si sta imponendo in tutta Europa. Tutto può succedere ai loro concerti ma quello che è certo è che vi divertirete come dei pazzi!

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=RqHy7bEWlE4 (Outta My Head)

https://youtu.be/svoSwLbFsj4 (Angry John)

https://youtu.be/bQDU1ramcpg (Bad Thoughts)

Link al disco: https://www.epidemicrecords.net/store/50-blowfuse

Bandcamp: https://epidemicrecordshc.bandcamp.com/album/blowfuse-daily-ritual

Spotify: https://goo.gl/ybck4M

Youtube: https://youtu.be/j7Y4mnjoEKE

Link Facebook: https://www.facebook.com/blowfuse/

Link Epidemic Records:https://www.facebook.com/epidemicrecordshc