STAY STRONG FESTIVAL: le prime città partecipanti

Per il momento trapelano pochissime indiscrezioni sullo Stay Strong Festival, nato dalle menti di Luca Garro ed Andrea Venneri, qui troverete le città partecipanti.

Per ulteriori news restate incollati alla pagina instagram del festival StayStrongFestival e sulle pagine dei media partners, ovvero noi, All You Need Is Punk e L’Indygesto.

Ed ecco il comunicato

STAY STRONG FESTIVAL

l’appuntamento con l’arte che lega e ci riscopre più uniti un festival che, in tempo di distanziamento sociale, unirà moltissime città lo stesso giorno. Milano, 11 Maggio 2020 – A Marzo 2021 si terrà Stay Strong Festival, un festival nato con l’intento di promuovere la musica dal basso. Grazie alla crescente consapevolezza dell’emergenza che stiamo vivendo e alle persone che hanno aderito all’iniziativa, abbiamo deciso di abbracciare nuove idee e proposte: infatti, non sarà solo la musica a farla da padrona, ma ogni forma di espressione artistica.

Performance di danza e teatro, poesia, musica, dj set, visual art, mostre e dibattiti.

L’obiettivo di Stay Strong Festival è quello di essere un grande contenitore in cui raccogliere le esperienze e le riflessioni di tutti: sentimenti, paure, gioie e cambiamenti; un luogo di confronto e condivisione.

Il festival nasce seguendo la flosofa del DO IT YOURSELF, riprendendo la grandiosità e l’importanza storica e sociale dei movimenti che dal basso, con prepotenza, hanno saputo farsi spazio cambiando per sempre il corso degli eventi e dando un enorme contributo a tutte le diverse forme di arte.

Oggi più che mai è necessario riorganizzarsi e per farlo bisogna tornare a fare rete, creando un legame profondo tra le città e le persone.

Da Cosenza a Milano, vogliamo sentire vibrare all’unisono, lo stesso giorno, l’energia che solo l’arte ci sa regalare, in un evento unico, legati da un flo rosso di resistenza.

IO CI SARÒ PERCHÈ IO SONO IL FESTIVAL!