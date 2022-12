Punk Rock Holiday: fuori i primi nomi

E’ di nuovo quel periodo dell’anno…non Natale, ma un giorno molto più importante, il giorno in cui esce la prima infornata di nomi dell’edizione 2023 del Punk Rock Holiday!

Un po’ di conferme di aficionados che sul palco del festival di Tolmin sono di casa, come H2O, Good Riddance, Jaya the Cat e Pigs Parliament e un po’ di nomi nuovi tipo The Slackers e Me first and the gimme gimmes e altri che sono già passati ma occasionalmente tipo Bad Cop/Bad Cop e Cigar.

C’è spazio anche per una band italiana: Svetlanas, che contrariamente a molte altre band italiane che hanno già suonato a questo festival, saranno sul palco principale (non figurano nell’elenco delle band del Beach Stage, che ha chiuso la programmazione).

Tenete d’occhio Punkadeka o il FB del festival,che si terrà tra 8 e 11 agosto, per ulteriori news.

EDIT: Nel frattempo hanno aggiunto anche i Pennywise, che al festival sono più di casa degli organizzatori stessi