DR. GIMMY: il 15 aprile fuori con “PERSONAL”, il primo lavoro da solista

Ne abbiamo parlato giusto qualche tempo fa, oggi abbiamo una data e qualche interessante news riguardo al nuovo progetto solista di Gimmy Pirro, eccovi il comunicato stampa della nostra amica Marta. E VIA AL PRE-ORDER DEL DISCO!

Scrivete direttamente a Gimmy o mandate una mail a [email protected]

Da giovedì 15 aprile sarà disponibile in digital download, sulle migliori piattaforme streaming e in CD “Personal”,il nuovo album del cantautore e polistrumentista Dr. Gimmy, al secolo Gianmarco Pirro, chitarrista e membro fondatore della storica combat rock band milanese Linea. Il lavoro, composto da tredici brani, è un omaggio-tributo al primo e grande amore del musicista: il Brit Pop. Partendo dai Beatles, passando per gli Who e gli XTC fino ad arrivare ai Blur, Dr. Gimmy accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro dal richiamo vintage attualizzato dal suo gusto personale, la sua sensibilità e la sua decennale esperienza. Il tutto rigorosamente scritto e cantato in italiano.

Dr. Gimmy: Questo disco è nato tanti anni fa nella mia testa. E’ un’idea che ho sempre voluto realizzare quella di fare un disco tutto mio, registrato in casa e suonando tutto da solo. Il disco parla di me, della mia storia, della mia vita e di tutto quello che mi ha fatto crescere, musica in primis, anche per questo l’ho intitolato “Personal”. Il rischio era alto. Rischi di fare un buco, che non venga bene, che non ce la fai a fare tutto nel migliore dei modi. Però cosa te ne frega, se non rischi qualche volta nella vita, non riuscirai ad ottenere niente. Ho dedicato tanti anni alla musica, davvero molto tempo, e continuo a dedicarne. Per me ormai è più di una passione, e in questo disco credo si senta. Ho preferito non andare in studio a ri-registrare tutto, in casa si è formata quella magia che non volevo perdere, a costo di fare un lavoro forse meno professionale, ma lo volevo così! Nel mio piccolo cerco di portare il più possibile all’attenzione del pubblico questo genere, molto amato in Italia, ma mai veramente sviluppato. Ringrazio fin da ora tutti quelli che ascolteranno il disco, per me è stato molto importante riuscire a realizzarlo e ne sono orgoglioso. Per cui spero che anche a voi piacerà… anche solo una canzone.

“Personal” è stato scritto e composto da Gianmarco “Gimmy” Pirro. Registrato al Casa mia studio tra febbraio e marzo 2020 da Gianmarco “Gimmy” Pirro. Mixato e masterizzato al Casa mia studio da Gianmarco “Gimmy” Pirro tra ottobre e dicembre 2020 tranne “Un’occasione in più” registrato, mixato prodotto e arrangiato al PSR Studio di Peveragno (CN) a maggio 2019 da Guido Guglielminetti. Produzione artistica Gianmarco “Gimmy” Pirro. Hanno suonato in tutti i brani Gianmarco Pirro (voce, cori, chitarre elettriche, chitarre acustiche, basso, tastiere e programmazione); Jimmy Nobody (batteria e percussioni). Hanno suonato in “Un’occasione in più” Gianmarco Pirro (voce, chitarre acustiche e chitarra elettrica); Guido Guglielminetti (basso, mellotron e programmazione). Cover design e grafica: Giusy Amaro. Foto libretto: Francesco Morgana.



Dr. Gimmy (Gianmarco Pirro) è un musicista-chitarrista nato a Milano nel 1965. All’età di 10 anni prende in mano per la prima volta una chitarra e con l’aiuto di suo fratello maggiore, impara i primi accordi. Il legame con lo strumento è subito forte. La prima “scuola” è la musica ascoltata dal fratello (Bennato, Finardi, Beatles, C.S.N.& Y, Eagles, Led Zeppelin… ) e le tablature trovate nelle riviste di settore. Per il compleanno dei 13 anni, gli viene regalato il vinile di Let it be dei Beatles e scoppia un grande amore per la band e successivamente per altre formazioni: Who, Spencer Davis Group, Kinks, Manfred Mann, Yardbirds, Animals e molti altri. Intorno ai 20 anni capisce che per migliorare deve studiare lo strumento con un approccio più professionale e si iscrive al Centro Professione Musica di Mussida a Milano diplomandosi cinque anni dopo. Negli stessi anni dà vita ai Linea, band di combat rock, ancora in attività, con cinque dischi all’attivo, il più recente dei quali, “Fuori mercato”, pubblicato nel 2020 con un ottimo riscontro di critica. Con i Linea suona in tutta Italia e all’estero, fino ad arrivare a suonare in Inghilterra a Manchester e al Cavern Club di Liverpool, famoso locale che diete il via alla fantastica storia dei suoi amati Beatles. In questi ultimi anni collabora, insieme ad alcuni componenti dei Linea, alla realizzazione degli ultimi due dischi del cantautore comasco Filippo Andreani, portandoli anche live su molti palchi italiani. Ora, dopo 45 anni da quel giorno in cui prese per la prima volta in mano una chitarra, pubblica “Personal”, il suo primo disco solista, con lo pseudonimo di Dr.Gimmy. Il disco è un omaggio-tributo al suo primo e grande amore: il Brit Pop. Il tutto scritto e cantato in italiano, filtrato dal suo gusto, la sua sensibilità musicale e dalla sua esperienza. Nel suo piccolo cerca di portare il più possibile all’attenzione del pubblico questo genere, molto amato in Italia, ma mai veramente sviluppato.

FB: https://www.facebook.com/gianmarco.pirro

IG: https://www.instagram.com/official_dr.gimmy/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCwUA1M-k9g-mUmWEeZ2uDcg