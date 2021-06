GLI ULTIMI: ad ottobre fuori con “SINE METU”

Le notizie belle e confortanti! Una delle migliori band dello stivale, ed una delle mie preferite, fa sapere tramite il canale FB che quest’autunno ci farà ascoltare la sua ultima fatica SINE METU, senza paura, che suona già bello così, senza sapere o aver sentito un cazzo.

Come promesso, eccoci qua con qualche bella news che era veramente tanto tempo che aspettavamo di darvi! Il nostro prossimo disco si chiamerà “Sine Metu”, conterrà 12 tracce inedite e uscirà a Ottobre. Questa è la copertina. Speriamo vi piaccia! Non è tutto. Siamo altrettanto contenti di annunciare che in questa avventura, ad affiancare il solito, infaticabile, Robertò Hellnation di hellnation_music2 si unirà alla banda Enrico Giannone con la sua Time To Kill Records. Quindi in alto i bicchieri per loro!

Potete già preordinare la copia fisica qui:

https://timetokillrecords.bigcartel.com/category/gli-ultimi Vinile Nero, Vinile Verde Limited Edition, CD Jewel Case

E si, l’autunno è lontano, ma vi facciamo ascoltare qualcosa prima, se non vi fidate!

Per ora è tutto. Daje compà!