UGUAGLIANZA: Sogni Persi

Penso che per quelli della mia generazione gli Uguaglianza siano un gruppo piuttosto importante, per me lo sono di sicuro e sono certamente tra i primi posti nelle mie preferenze, un nuovo lavoro, oggi dopo 10 anni, di questa band è mamma dal cielo e appena è scesa la puntina sul disco ed è partito quel coro con la voce inconfondibile di Pablo mi sono emozionato, non tanto perché mi sono aggrappato ai ricordi ed ho ripensato alle serate passate ad ascoltare “randagi dimenticati” e molti altri anthem con le cuffie, quanto perché ho sentito una potentissima carica e la voglia di spaccare il mondo della band varazzina, una carica vera e sincera, che ho potuto toccare con mano il mese scorso al loro concerto di Genova, dove hanno letteralmente fatto saltare il Pinelli.

Questo EP composto da 4 tracce rinchiude a fatica tutto quello che i ragazzi si sono tenuti dentro per tutto questo tempo, storie che devono essere raccontare per non dimenticarsi che si, facciamo una vita di merda, ma abbiamo anche dei buoni momenti, soprattutto quando si è con la propria banda, storie raccontate con voce ferma ed animo sensibile, chitarre prepotenti e ritmo incessante, una musica fatta bene, rabbiosa ma con un piglio piacevole e trascinante, storie che francamente non vedevo l’ora di ascoltare perché gli Uguaglianza sono figli della strada e di un mondo che fa di tutto per intralciare i nostri sogni.

EP uscito in collaborazione con la mitica Motorcity Produzioni, che ha curato anche la cover e le grafiche, foto di Andrea Giana.



tracklist:

A1. sogni persi

A2. storie di ieri

B1. chiodi nella testa

B2. un calcio a una lattina (feat. Giallo – Dalton)