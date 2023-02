IENA/SCALPO: split

Due band che più “RAW” non si può, uno split che trasuda rabbia e bile come pochi altri, sensazioni d’altri tempi e pugni alla bocca dello stomaco, preparatevi a tutto questo se avete il coraggio di mettere sul piatto lo split tra Iena e Scalpo!

I fiorentini li conoscevo già, mi hanno colpito con il loro punk oi! crudo e brutale, e qui con il nuovo brano “nero terrore” mantengono la linea dura confermandosi tra i gruppi più interessanti della scena OI! nostrana. Gli Scalpo invece non li conoscevo, ma l’impressione è di trovarsi di fronte a dei pazzi (in senso buono, s’intende) devoti alla vena più distruttiva del punk hardcore nostrano, il loro “uomo di ferro” è un vero inno alla ribellione della classe operaia, usando l’acciaio e le cattive maniere per raggiungere il proprio scopo.

Una cover a testa, non tanto insolito sentire un brano dei Litfiba, quelli erano gli anni d’oro della band fiorentina e gli Iena riprendono sapientemente il discorso; molto bene anche dall’altro lato, con una cover dei mastodontici Rough. Insomma se c’è un’etichetta che sta lavorando sodo e bene è la Timebomb, che con il supporto del buon Roberto’ porta sulla scena linfa vitale e rabbia a secchiate.

IENA: registrato e mixato da Alex Rossi presso l’Hill Valley studio.

SCALPO: registrato tra lo Studio 21 da Andrea Bona ed il Ratcün studio da xRaccoonx, mixato e masterizzato presso il Freezer studio di Parma da Lorenzo Piffer.

Vinile masterizzato dal maestro Valerio Fisik nella mecca Hombre Lobo, bellissimo e cattivissimo artwork ci Claudio Elias Scialabba, prodotto da TimeBomb ed Hellnation.

tracklist:

A1. Nero terrore (Iena)

A2. Luna (Iena, cover dei Litfiba)

B1. Uomo di ferro (Scalpo)

B2. Comunicato (Scalpo, cover dei Rough)