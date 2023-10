Andrea Rock & The Rebel Poets: nuovo singolo per i 30 anni del Pogue Mahone’s di Milano

Il progetto di Andrea Rock dedicato alla cultura irlandese torna oggi venerdì 6 ottobre con un brano inedito in italiano per celebrare i 30 di attività dello storico irish pub di Milano.

Il pub Pogue Mahone’s, nato nel 1993 per volontà dello “zio Emilio”, attinge il suo nome da un modo di dire irlandese (come ci sottolinea la voce di Andrea nel brano) ed è lo stesso al quale si sono ispirati i Pogues di Shane MacGowan, figura storica della musica dell’Isola di Smeraldo la cui storia è raccontata tra le pagine del libro “Una pinta con Shane MacGowan” per il quale lo stesso Andrea Rock ha firmato la prefazione. Al Pogue Mahone’s, l’Irlanda si respira ovunque, dai poster alle pareti che ritraggono poeti e personaggi storici insieme alle foto di alcuni clienti affezionati con tanto di memorabilia. Lo stesso Shane MacGowan di cui sopra, ai tempi del tour italiano insieme ai suoi Popes, trascorse qualche ora al bancone, invitato da uno dei baristi che era andato a vederlo in concerto.

“Al Pogue ci sono cresciuto” racconta Andrea Rock: “E’ da sempre la mia “casa fuori di casa”. Ci ho suonato dentro e fuori, ho girato 3 videoclip, ho presentato libri, messo dischi ma soprattutto è il posto nel quale porto tutte le persone alle quali tengo di più. Il pub è la mia dimensione e la mia comfort zone, perchè sono me stesso al 100%. Adoro questo posto e non lo cambierei con nulla al mondo: il Pogue è una deliziosa, sporca, adorabile, ubriaca famiglia di amici.”

Il brano è stato registrato in Attitude Studio da Alessandro Strada ed è stato mixato e masterizzato da Gianluca Veronal. La distribuzione è affidata a Believe su licenza Attitude Records. L’artwork è di Alberto Bocca.

“The Rebel Poets“: Andrea Rock, voce – Lorena Vezzaro, violino – Luca Taglietti, chitarra – Ivan Marconi, basso – Andrea Merlini, batteria