RFC: REVOLUTION!

Riceviamo dalla cara Marta di 19 Media Agency il comunicato dell’uscita del nuovo singolo degli RFC, ne avevamo parlato qui, ENJOY!!!

Da venerdì 24 gennaio sarà disponibile in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “Revolution”, nuovo singolo degli RFC, storica formazione ska punk casertana che nel 2020 festeggia i venti anni di carriera. “Revolution”, accompagnato da un video ufficiale già disponibile sul canale YouTube della band, è un inno potente, una sveglia che scuote le menti con l’incalzante sound punk e skacore divenuto dagli anni ’90 la bandiera di una generazione.

Quanto mi manca

Questa tua rabbia

La gloria di quei giorni

Esplode ancora dentro te

Il testo, cantato con rabbia ed energia e che mischia la lingua italiana a quella inglese, spinge l’ascoltatore verso un risveglio prima personale e poi sociale. Una scossa adrenalinica verso chi è assopito da troppo tempo, narcotizzato dai tanti mali di una società egoica, auto referenziale e narcisista. Una spinta a credere in valori di uguaglianza e partecipazione, per riprende in mano la propria vita, contando su se stessi e sul prossimo.

Fight for me

Fight for us

Fight for freedom

Never give up

“Revolution” è stata scritta e composta da Maurizio Affuso. Registrazione, mix e master presso La Casetta Studio, produzione di Rage Sport. Il video è opera di Ocular, per la regia di Alfredo Buonanno, Ritmo Cabrio Studio.

RFC sono: Maurizio Affuso (Voce e chitarra), Antonio Masciandaro (Basso), Antonio Daniele (Batteria), Biagio Felaco (Chitarra).