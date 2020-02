Gab De La Vega pubblica “YYZ” il secondo video dal nuovo album “Beyond Space And Time”

YYZ è il nuovo video di Gab De La Vega, che ha chiuso il 2019 con l’uscita di “Perfect Texture”, primo singolo a rivelare il nuovo disco “Beyond Space And Time”, il suo terzo full length album, in uscita il 24 gennaio.

Il brano è accompagnato da un video musicale diretto da Jaden D e montato da Bradley James Allen.

Il testo della canzone è profondo, personale e rivela la capacità di De La Vega di leggere la propria vita e quella degli altri, il mondo e il tempo in cui viviamo, evocando immagini che potrebbero apparire familiari a molti.

De La Vega commenta:

“YYZ parla del sentirsi persi e disorientati nella vita. Si tratta del bisogno di trovare il proprio posto nel mondo. I momenti in cui devi prendere decisioni che potrebbero cambiare tutto, senza avere la minima idea di quale potrebbe essere il risultato. Si tratta della lotta quotidiana per dare una direzione alla propria vita e allo stesso tempo accettare di non avere il pieno controllo di tutto ciò che ti succede.

Il testo della canzone si riferisce a un pomeriggio d’estate di due anni fa. Stavo camminando nel centro di Toronto, inseguendo i miei pensieri nei vicoli della mia mente. A un certo punto mi sono guardato intorno e mi sono reso conto che i miei piedi mi avevano portato fuori strada. Dovevo capire dove mi trovavo. Ero un po’ perso, letteralmente… e metaforicamente”.

Il video è stato girato a Toronto nell’estate del 2019. Questo è ciò che De La Vega ha da dire al riguardo:

“Ho deciso di rendere omaggio alla città nel video. Amo Toronto, la sento come una seconda casa”.

Jaden, che ha diretto il video, è mio cugino ed è di Toronto. Abbiamo avuto quest’idea, così abbiamo fatto il giro della città e io ho iniziato a fare busking, suonando la canzone in alcuni degli angoli più e meno frequentati della città.

Non ci sono attori nel video, solo la gente di Toronto. Erano in ritardo per prendere il treno, facevano shopping, erano gruppi di amici o coppie che chiacchieravano, erano persone normali alle prese con la loro vita normale in un normale giorno d’estate. Noi abbiamo fornito la colonna sonora, ma sono stati loro i protagonisti. Alcuni di loro si sono fermati a sentirmi suonare, anche solo per qualche secondo, ad altri è piaciuto e hanno lasciato una moneta nella custodia della chitarra. Ho cercato di seguire il flusso e di entrare a far parte della commedia di quel giorno, impersonando qualcuno la cui vita non è diversa da quella di chiunque altro. Credo che sia proprio quello che facciamo, viviamo la nostra vita, interpretiamo le nostre sceneggiature”.

Il nuovo album “Beyond Space And Time” è stato registrato e mixato da Simone Piccinelli al La Buca Recording Club di Montichiari e masterizzato da Jack Shirley (Deafheaven, Oathbreaker, Jeff Rosenstock, Sun Valley Gun Club, Gouge Away…) agli Atomic Garden Recording Studios di Oakland, California.

Pubblicato da Epidemic Records e dall’etichetta tedesca Backbite Records .

I preordini per il vinile, CD e digitale sono in corso su: https://www.smarturl.com/GabDeLaVegaBSAT

Per festeggiare l’uscita dell’album, De La Vega annuncia una prima serie di concerti per tutta l’Italia, mentre altre date per tutta l’Europa sono in programma a partire da marzo.

> Solo show:

2.02 – Martinengo, Comics Bar

> Full band shows:

7.02 – Cremona, Circolo Arcipelago

8.02 – Brescia, Lio Bar

9.02 – Parma, Splinter Club

21.02 – TBA

22.02 – TBA

23.02 – Chiuppano, Osteria Al Castello

Gli show europei sono organizzati da Flix Agency e saranno annunciati a breve.

BEYOND SPACE AND TIME – TRACKLIST

Phoenix From The Flames Story Of A Human Being YYZ Perfect Texture Rosary Of Days Bomb Inside My Head As One We’ve Already Seen All This Words Unspoken Something’s Not Ok I Still Believe

INFO, VIDEOS AND OTHER LINKS: