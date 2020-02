PRE-NOREASON FEST: fuori la line up

Il prossimo 25 Aprile si terrà al Bloom di Mezzago (Milano) la seconda edizione del NoReason Fest, festa dell’etichetta lombarda NoReason Records (già confermati Astpai, Mobina Galore, Despite Everything e Dead Bars), ma questo lo sapevate già.

Il giorno precedente, venerdì 24 Aprile, al Mare Culturale Urbano di Milano ci sarà il pre-fest con i DeeCracks, il concerto acustico delle Mobina Galore, i I Like Allie e i The Enthused.

Per tutte le info:

http://noreasonrecords.blogspot.com/

https://www.facebook.com/noreasonrecords/

https://www.facebook.com/events/656708784869670/