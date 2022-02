VIBORAS al LOW-L FEST

Sono i Viboras a completare la line up dell’acoustic stage di Sabato 18 al LOW-L Fest.

Si aggiungono nella serata che vede sul main stage Bull Brigade, Los Fuocos, Palm Down e Aurevoir Sòfia.

Sull’ acoustic stage i Viboras condivideranno il palco con Skytea For Warriors, Andy Ramponi, Dan On The Moon.

17 -18 – 19 Giugno 2022

INGRESSO GRATUITO

Centro sportivo di Guardamiglio, Via Roma 2 Guardamiglio (Lo)

Uscita A1 Basso Lodigiano (ex Piacenza Nord)

Venerdì 17 Giugno

MAIN STAGE

Good Riddance

Discomostro

Red Car Burns

Secoli Morti

Edward in Venice

LineOut



Menagramo

Honey ACOUSTIC STAGE

Sabato 18 Giugno

MAIN STAGE

Bull Brigade

TBA

TBA

Los Fuocos

Palm Down

Aurevoir Sòfia

TBA

ACOUSTIC STAGE

Viboras

Skytea For Warriors

Andy Ramponi

Dan On The Moon

Domenica 19 Giugno

MAIN STAGE

TBA

Labradors

TBA

Six Impossible Things

HoFame

ACOUSTIC STAGE

Caso

Miglio

Marta