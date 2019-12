La Top 10 2010-2019 di Matt Murphys

10) AZIONE DIRETTA: siamo tempesta (2019)

Il disco del grande ritorno, perché se hai ancora qualcosa da dire sei obbligato a dirla, e qui sembra che da dire ci sia ancora tanto.

09) GHETTO 84: ultras rock’n’roll

Giovani guardate come si fa il rock’n’roll! I Ghetto tirano fuori sta mina a distanza di 2000 anni ed i vetri tremano ancora.

08) FILIPPO ANDREANI: il secondo tempo (2018)

Quarto lavoro del cantautore comasco, il secondo in elettrico con la mia band preferita di sempre, i Linea. Poesia e ricordi, una somma di secondi tempi ed una dedica ad un attaccante col naso da Cesare su una faccia da Spartaco.

07) 5MDR: la prospettiva del conflitto (2013)

Secondo lavoro di una delle band streetpunk di maggiore impatto per questa decade, musicalmente perfetti, concetti ben chiari ed un po di poesia.

06) NH3: superhero (2019)

IL disco della band pesarese, dove dentro ci hanno messo tutto quello che avevano e dove hanno raggiunto una maturità incredibile sul piano del suono.

05) MADBEAT: luci rosse (2019)

L’album sorpresa che non è una sorpresa, e che secondo me consacra definitivamente i MadBeat, se ce ne fosse bisogno.

04) URBAN VIETCONG: storie tra bottiglie e ciminiere (2018)

Il perfetto matrimonio tra, mi auto-cito, storie di vita quotidiana, lotta genuina e poesia da bancone.

03) BULL BRIGADE: vita libertà (2016)

Il secondo lavoro dell’affermatissima streetpunk band torinese, difficile dare un degno seguito a “strade smarrite”, ma qui si va ben oltre.

02) MANNAJA: musica a mano armata (2014)

EP di una band che adoro, 5 bombe di punk tirato culminate da una perla che rimane la mia traccia preferita.

01) PATH: hombre lobo session (2018)

Pat Atho è senza dubbio il mio cantautore preferito, questo disco per quanto mi riguarda è in assoluto il migliore che ha fatto, anche se gli altri 2 sono appena li dietro che sgomitano.

Playlist:

10) Fuoco

09) Ancora in fotta

08) Come se nulla fosse

07) In pezzi

06) Anestesia

05) Familia

04) I dannati della terra

03) Perduto amore

02) Acciaio

01) Questo mondo non mi renderà cattivo