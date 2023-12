Nella giornata dell’11 maggio (sold out), saliranno sul palco Comeback Kid, Raw Power, The Last Gang, Versus The World e altri ospiti ancora da annunciare. Il DAY TWO, 12 maggio, prima della band californiana si esibiranno Frank Turner and The Sleeping Souls, Talco, The Meffs, Clowns e Bad Frog.

Non mancate

NOFX

11 – 12 MAGGIO 2024

CARROPONTE, SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Biglietti e abbonamenti 2 giorni in vendita in esclusiva su TicketSMS.

Per maggiori informazioni visita www.hubmusicfactory.com