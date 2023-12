Io e I Gomma Gommas e un natale punk rock con il nuovo EP “10 Minuti a Natale”

Io e I Gomma Gommas non sono nuovi a trovate bizzarre, divertenti e fuori dagli schemi e questa volta non si sono proprio dati un limite. É così che è nato “10 Minuti a Natale”, l’EP di congiunzione tra il punk rock e il momento più magico dell’anno, quando tutti (anche Io e I Gomma Gommas!) sono più buoni.

L’EP, che esce in formato digitale sulle principali piattaforme, è corredato anche da una raccolta di racconti, poesie e fumetti a tema natalizio.

Due brani in particolare hanno ricevuto un trattamento particolare, diventando due divertenti videoclip musicali.

GUARDA “OH ALBERO”:

GUARDA “BIANCO NATALE”:

L’idea di riprendere alcuni brani celebri della tradizione natalizia e stravolgerli in chiave punk rock è nata durante le registrazioni del precedente lavoro, “E Vennero Fuori i Lupi”.

La band racconta:

“Erano anni che volevamo reinterpretare qualcosa a tema natalizio, ma ci mancava sempre qualcosina.

Poi è successo che Filo, durante le registrazioni di “e vennero fuori i lupi” (il nostro ultimo album), di nascosto ha inciso le tracce “chitarra e voce” di quattro canzoni natalizie italiane.

Appena l’abbiamo scoperto ci siamo messi all’opera e in poche ore di registrazione è uscito fuori un EP di 10 minuti, che nell’attesa di essere pubblicato si è arricchito di un libricino di racconti, poesie e fumetti che ha come filo conduttore proprio il Natale.

E come se non bastasse… abbiamo pensato anche a piccole idee regalo originali per i nostri fan più affezionati!

P.S. Non vediamo l’ora di suonarvele dal vivo durante queste festività!… Ovviamente è una minaccia! Oh oh oh!”

La band porterà i brani dell’EP (insieme ad altri cavalli di battaglia della propria produzione musicale) dal vivo in una serie di appuntamenti speciali durante il periodo delle Feste.

Gio 7 Dicembre | SAN MARINO CAFE’ – Casalborsetti (RA) – Release Party 10 minuti a Natale

Sab 16 Dicembre – Piazza del Comune – Osimo (AN) – in apertura a Cristina D’Avena

Gio 4 Gennaio – Marcos Pub & Bistot – Livigno (SO)

Ven 5 Gennaio | GRANOZERO – Lecco

Foto Credits: Nicoletta Pasquini – Foto F Lab

Merch: https://gommagommas.bandcamp.com/merch

Web: http://www.gommagommas.it

Facebook: https://www.facebook.com/gommagommas

Instagram: https://www.instagram.com/gommagommas

Spotify: https://open.spotify.com/artist/09P4CU643canqdzHcNhZqd