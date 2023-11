I Torinesi Madbeat pubblicano il nuovo album “La Ballata dei Bicchieri Vuoti”, un viaggio emozionante attraverso la vita quotidiana raccontato con la potenza del punk rock.

Questo nuovo capitolo nella discografia della band piemontese esplora sfide, gioie e malinconie in un mix di energia. Nelle liriche si trovano tematiche di un vissuto onesto e senza filtri, attraverso avversità e gioie dell’esistenza nel senso più puro del termine, tra resilienza, amicizia, passione e l’istante presente. “La Ballata dei Bicchieri Vuoti” è un inno alla vita autentica.

ASCOLTA L’ALBUM:

Con brani come ‘Non Importa’, che ci ricorda di ricominciare nonostante le avversità, o ‘La Strada Più Dura Che C’è’, che celebra la forza di affrontare le difficoltà di petto, queste canzoni sono un invito a vivere al massimo ogni momento. ‘Ancora un Errore’ ci guida attraverso le notti di divertimento e confusione, mentre ‘Figli delle Banlieue’ ci riporta alle radici delle nostre esperienze.

‘Tu Che Ne Sai’ esplora la complessità delle relazioni e della crescita, mentre ‘La Vita in un Momento’ ci invita a vivere il presente scavando nei ricordi di ieri. ‘Un Buon Motivo’ riflette sulle scelte che facciamo e sulle strade che percorriamo, mentre ‘Dannato Cuore’ esplora la passione e la determinazione.

Chiudendo il cerchio, ‘La Ballata dei Bicchieri Vuoti’ ci ricorda che nella vita, nonostante le salite più ripide e le incertezze, c’è sempre un motivo per andare avanti.

La band commenta il nuovo lavoro dicendo:

“Benvenuti nel cuore pulsante del punk rock, dove ‘La Ballata dei Bicchieri Vuoti’ prende vita. Questo album è una montagna russa di emozioni che esplora il lato più crudo della vita quotidiana. Dai riflettori delle sfide alle ombre della malinconia, queste nostre nuove canzoni catturano l’energia e la spensieratezza che si mescolano nella nostra esistenza.

Pensiamo che per chi ascolta questo album sia un viaggio emozionante attraverso le esperienze del vissuto quotidiano, raccontato con la potenza, l’urgenza e l’anima autentica del punk rock, ma che ha accolto tra le sue radici tutto quello che ci ha influenzato nella nostra vita. Questo è l’album che parla della vostra vita, delle vostre lotte e delle vostre gioie. Godetelo al massimo, perché ‘La Ballata dei Bicchieri Vuoti’ è qui per farvi sentire vivi.”

L’album vede featuring di rilievo, con nomi delle scena musicale underground come Fabio Valente (Arsenico), Carlame (Discomostro) e Michele Calabró (Sindrome Cassandra / Il Malandrino, ex Malibu Stacey).

“La Ballata dei Bicchieri Vuoti” esce su tutte le piattaforme digitali il 17 Novembre per Motorcity Produzioni e Ammonia Records. Le due etichette si occupano anche della pubblicazione dell’album in un elegante formato fisico su vinile, disponibile per preorder dal 20 Novembre dal sito di Motorcity Produzioni e sarà ufficialmente disponibile dal 7 Dicembre.

Attorno alla stessa data la band presenterà l’album in tre concerti speciali, che vedranno i Madbeat condividere il palco con i Melt, formazione storica del punk italiano che da poco ha appena annunciato il ritorno e la ristampa del loro storico album “Bravi Ragazzi” per la prima volta su vinile.

Madbeat e Melt saranno in tour insieme in queste date:

Giovedì 7 Dicembre – Spazio 211 TORINO

Venerdì 8 Dicembre – Rock’n’Roll MILANO

Sabato 9 dicembre – Bocciodromo VICENZA

https://www.instagram.com/madbeat_punkrock

https://www.facebook.com/madbeatpunkrock