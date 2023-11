SAL RINELLA: Domani esce l’EP!

Anticipato dai singoli Milano e Zuccheri e nicotina, Sal Rinella e le Pallottole pubblicano il loro EP di debutto Storie, dubbi e nicotina, in uscita venerdì 17 novembre su Ammonia Records. Il disco vede sette tracce di stampo punk rock all’italiana, caratterizzate da ritornelli trascinanti e immediati, riff di chitarra spumeggianti e testi che riflettono sia gli anni complicati da cui veniamo tutti sia una presa di coscienza sul mondo e su come affrontare la vita.

“Ho registrato l’EP interamente in casa, luogo in cui ho vissuto tappato, imprigionato a lungo, composto per scappare dai miei problemi”, spiega Sal Rinella. “Tutto ciò è paradossale se si pensa che per fuggire serve spazio, nuovi orizzonti e magari staccare dalla routine. Io li ho trovati nella scrittura, nel dialogo con me stesso, nel riconoscimento dei miei difetti, tristezze e storie che oggi vivo come pregi. L’EP è stata la migliore terapia che potessi intraprendere, senza trascurare quelle scientifiche; mi ha riportato alla luce del giorno e a esplorare nuovamente il mondo e i rapporti esterni con un rinnovato punto di vista.“

La tracklist di Storie, dubbi e nicotina:

1. Milano

2. Un dubbio

3. Zuccheri e nicotina

4. Non c’è più niente da fare [cover di Bobby Solo]

5. PanDorom

6. Solamente storie

7. Dedica