Sette nuove aggiunte al DISTRUGGI LA BASSA FESTIVAL 2024

NoWhiteRag, Obscene Revenge, Hobos, Plague Bomb, Madbeat, Estado de Alarma e Slang Poor Kids: sono queste le sette band aggiunte alla line up dell’edizione 2024 del Distruggi la Bassa Festival.

Le sopracitate bands vanno ad aggiungersi a una line up a tutto punk hardcore che vede i già annunciati, tra gli altri, 7Seconds, D.R.I., Uguaglianza, Impact, Tear Me Down e tanti altri.

Il festival per eccellenza del diy si svolgerà i prossimi 26 e 27 luglio all’Agriturismo Prato Pozzo di Argenta (Ferrara).

Per tutte le info:

(3) Facebook

Early Bird Tickets: DLB FESTIVAL 2024 – EARLY BIRD TICKET / FULL FEST PASS, INCL.CAMPING // LAST RELEASE ! at Agriturismo Prato Pozzo, Argenta on 26 Jul 2024 (musicglue.com)