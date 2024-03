Annunciate oggi le date (in aggiornamento) dell’ ELECTRIC DÉJÀ-VU RELOADED TOUR. La nota band lombarda non ha però finito le soreprese…

Preparatevi!

Queste le date annunciate

La band che ha fatto la storia degli ultimi trent’anni di punk, energia e sudore in Italia riattacca la spina e torna dal vivo da aprile!

I PUNKREAS tornano live! Dopo un 2023 carichissimo per la storica formazione italiana, che li ha visti protagonisti con un eccezionale ritorno discografico “Electric déjà-vu” (uscito il 31 marzo 2023, Virgin Music LAS Italia / Universal Music) e un lungo tour che ha segnato l’atteso ritorno in elettrico, la band si prepara a ricaricarsi per tornare dal vivo e riportare sui palchi la sua leggendaria scarica adrenalinica, che da oltre trent’anni caratterizza indiscutibilmente i loro concerti.

Il ritorno live di Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Gagno (batteria) e Endriù (chitarra), è fissato ad aprile e proseguirà per una serie di appuntamenti, in lungo e in largo per la Penisola.

Ma non è tutto! La spina non si stacca dalla corrente e il quintetto della provincia di Milano è pronto ad aumentare il voltaggio!

Per un (Electric Déjà-Vu) Reloaded in pieno stile PUNKREAS non possono mancare delle altre novità, che verranno rivelate a breve!

Intanto, prendete nota delle prime date del Electric Déjà-Vu – Reloaded Tour, dove potrete andare a ricaricarvi anche voi!