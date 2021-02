Guarda 4 clip dei SENZABENZA tratti da IL MURO(1997)

IL MURO È STATO UN PROGRAMMA QUOTIDIANO SERALE DI MUSICA E ARTE INDIPENDENTE, IN ONDA SUI CANALI DEL CIRCUITO ODEON TV, TRA IL 1997 E IL 1998. ERA CONDOTTO DA MASSIMO COPPOLA, VALERIA SGARELLA, PETRA LOREGGIAN E MARIO NUTARELLI. OGNI PUNTATA OSPITAVA ARTISTI, SCRITTORI, GRAFFITARI, VIDEOMAKER, E ARTISTI DI OGNI ESTRAZIONE.

IL PUNTO CENTRALE DI OGNI PUNTATA ERANO LE ESIBIZIONI DAL VIVO DELLE BAND DEL PANORAMA PUNK ROCK ITALIANO.

TUTTI NOMI CHE SAREBBERO DIVENTATI PUNTE DI DIAMANTE DELLA SCENA ALTERNATIVA ITALIANA DEGLI ANNI NOVANTA. TRA I PIÙ NOTI: VERDENA, BLUVERTIGO, AFTERHOURS, CRISTINA DONÀ, SOON, MODENA CITY RAMBLERS. MA ANCHE NOMI MENO NOTI, COME WOLFANGO, IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI, STEVE PICCOLO, PITCH.

Grazie al ritrovamento di alcune VHS stiamo cercando di rendere disponibili le esibizioni live degli artisti che han preso parte al programma, la qualità è legata ai formati analogici dell’epoca, ancora lontani dall’attuale HD digitale, e dall’inevitabile logorio dei nastri VHS.

Il canale si chiama TAPE TRADING e nasce dalla necessità di rendere disponibile in questa epoca digitale tutto il materiale analogico amatoriale che invece è stato frutto di grandi collezioni dagli anni ’70 in poi. I Tape traders, in origine, amanti della musica che scambiavano cassettine, si sono evoluti con la tecnologia arrivando da metà degli anni ’80 a diventare veri e propri cameraman che hanno permesso di trasmettere, seppur in maniera amatoriale, tantissimi momenti della musica, raccontandola non solo grazie ai suoni, ma anche con le immagini.