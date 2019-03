Fuori il nuovo libro di Anthony Davie sui Clash

Grazie a Mauro Zaccuri e Fulvio Pinto per la dritta:

This is Joe Public Speaking : The Clash, as told by the fans” il nuovo libro di Anthony Davie

Segnaliamo con vero piacere l’uscita di , “This is Joe Public Speaking : The Clash, as told by the fans”, il nuovo libro dell’amico Anthony Davie (ospite pressoché fisso delle varie edizioni del Tributo Italiano a Joe Strummer). Nel corso di una sua collaborazione con la BBC per una serie di documentari sui Clash, Ant aveva raccolto mesi fa una serie di testimonianze dei fan della band sparsi nel mondo. Alcune di queste sono state usate dalla BBC, ma molte di loro erano rimaste nel cassetto. Un vero peccato, perché quegli scritti davano uno spaccato intenso, reale e diretto di quanto i Clash avessero toccato l’anima di così tante persone.

Con questo libro Ant riporta alla luce, pubblicandoli, tutti questi contributi provenienti come detto dai fan di tutto il mondo (Italia compresa), arricchiti da testimonianze di autori come Pat Gilbert (“Passion is a Fashion, the real story of the Clash”) , Chris Salewicz (“Redemption Song” la biografia di Joe Strummer), il mitico, storico, roadie dei Clash “The Baker”, e molti altri ancora. Un fiume di 94.000 parole in presa diretta, con un inglese senza filtri, per dire grazie ai Clash , “The Only Band That Mattered”, dal profondo del cuore. Culture diverse, ricordi ed esperienze individuali, sotto il segno di una passione che il tempo non ha scalfito.

Davvero fortemente consigliato.

Tutti i proventi del libro andranno in donazione al Great Ormond Street Hospital for Children di Londra, nessuno farà soldi con questa pubblicazione.

Qui sotto link di Amazon per acquistare il libro, disponibile sia in versione cartacea che in kindle edition :