Weeekend all’insegna dei THE CLASH con PAT GILBERT

Doppio appuntamento per gli amanti della storica band londinese dei THE CLASH:

Appuntamento questo Venerdì al Gallery16 di Bologna e Sabato a Sedriano al Clash city rockers Cafè

Al GALLLERY16 di Bologna per rivivere la storia e la musica dei CLASH:

Questo è il primo appuntamento del mini tour di artisti molto vicini ai CLASH , che verranno in Italia in esclusiva per portare la loro testimonianza e per aiutarci a raccogliere donazioni per ospedali pediatrici.

Venerdì 20 maggio ospite PAT GILBERT, scrittore musicale da oltre 30 anni che, dal 1997, lavora presso la rivista musicale più venduta al mondo, MOJO.

Dialogherano con l’autore:

– Anthony Davie, autore di varie pubblicazioni su Joe Strummer, fra cui “Joe Strummer & The Mescaleros”.

– Steve Kirk, “Clash Archivist”.

– Ferruccio Quercetti, critico musicale e co-autore di “Bologna 1980. Il concerto dei Clash in Piazza Maggiore”.

Nel 2004, Pat Gilbert ha scritto un libro sul suo gruppo preferito, The Clash, pubblicato nel Regno Unito e negli Stati Uniti come “Passion Is A Fashion”, e in Italia come “Death & Glory”. La biografia approfondita si basa sui suoi numerosi incontri con i membri del gruppo, incluso Joe Strummer, con cui ha avuto la fortuna di uscire e parlare più volte. Comprendeva anche interviste con molti addetti ai lavori di Clash che non avevano parlato in dettaglio delle loro avventure con la band prima, come Mickey Foote, Kosmo Vinyl, Ray Gange, Robin Banks, Johnny Green, Steve ‘Roadent’ Connolly, Bernard Rhodes, Sandy Pearlman, il produttore Glyn Johns e altri.

Nel 2019, ha lavorato come sceneggiatore per il documentario audio in 8 parti di Spotify/BBC su The Clash, presentato da Chuck D dei Public Enemy. È anche apparso sullo schermo come esperto di Clash nei documentari cinematografici Viva Joe Strummer, The Rise And Fall Of The Clash and The Clash: da vicino e personale.

Prenotazione consigliata con messaggio sui social di Gallery16 o chiamando lo 051.5060789

Info/Evento??