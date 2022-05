Tutte le info per il PUNK IN DRUBLIC

La data del 22 maggio a Milano sarà l’unica in Italia delle 12 tappe previste nel Vecchio Continente, un appuntamento impareggiabile nel mondo della musica dal vivo: le migliori band del punk mondiale, sullo stesso palco, senza interruzioni, per un festival di un giorno diventato un culto intercontinentale.

ORARI & INFORMAZIONI UTILI

Apertura cancelli ore 15.00

ORARI ESIBIZIONI

Pinc Louds: 15.20

Days N’ Daze: 16.00

The Bombpops: 16.45

Pulley: 17.30

Talco: 18.25

Ignite: 19.20

Me First and the Gimme Gimmes: 20.15

Pennywise: 21.15

NOFX: 22.30

Prevendite disponibili_:

COME ARRIVARE AL CARROPONTE

METRO, TRAM E BUS

linea 31 o con i bus: 728 davanti al Centro Sarca in Via Milanese e le linee 708 e 713 con fermata in Via Carducci.

Si trova a circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (Linea 1 Rossa) e Bignami(Linea 5 Lilla).

AUTOMOBILE

A4 TorinoVenezia, uscita Sesto San Giovanni?Milano Viale Zara. Dalla Tangenziale Est direzione nord: dopo l’uscita Gobba prendere la Tangenziale Nord per Como-Torino, prima uscita per Sesto Sud.

DOVE PARCHEGGIARE

Viale Fulvio testi : parcheggio ingresso parco nord (Via Clerici)

Via Milanese, 10 – Parcheggio del Centro Commerciale Centro Sarca aperto fino all’1am

TRENO

In treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Sesto San Giovanni in piazza 1 Maggio. E’ collegata con le stazioni di Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi (linea Lilla). Dalla stazione di Sesto, prendere la metro linea rossa per una fermata e scendere a Sesto Rondò. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.trenitalia.com

IN BICI

Vieni a trovarci a impatto zero, oltre a tenerti in forma la natura ti ringrazierà.

Punk in Drublic Fest in Italia @ Milano c/o Carroponte (comune di Sesto San Giovanni)

Domenica 22 Maggio 2022