Tra un anno: PUNK IN DRUBLIC FEST!

L’anno prossimo sarà tempo di Punk In Drublic Fest!

Si terrà infatti in un’unica data italiana – a Milano il 23 Maggio 2021 – il festival punk-rock diretto da Fat Mike dei NOFX.

HUB Music Factory e Punk In Drublic Fest in accordo con Destiny TourBooking annunceranno – a breve – i dettagli della prossima edizione che toccherà varie città europee durante la primavera 2021.

Punk In Drublic è un festival a base di punk, hardcore e ska.

Il nome dell’evento deriva dall’omonimo album dei NOFX, pietra miliare del punk contemporaneo, un disco che ha venduto più di un milione di copie e che ha portato Fat Mike e la sua band, insieme ad un’intera generazione di gruppi punk, a diventare popolari dagli anni ’90 in poi.

Il Punk In Drublic è stato pressoché un esperimento di Fat Mike, nato meno di un lustro fa, ha riscosso un incredibile entusiasmo prima negli States e poi in Europa dove la formula del one-day festival, con tante band in un’unica lunga giornata di punk-music, ha riscosso un successo importante.

Il Punk In Drublic è un carrozzone itinerante che coinvolge decine di band e centinaia di migliaia di persone.

Per farsene un’idea, qui il trailer del “Punk in Drublic Documentary” che uscirà nei prossimi mesi:

Punk in Drublic Fest in Italia

@ Milano ___ Domenica 23 Maggio 2021