Laura Jane Grace degli Against Me! è in studio a lavorare sul nuovo materiale per un nuovo lavoro solista. A dimostrare tutto questo c’è un post su Instagram che vede l’artista della Florida assieme a Alex Kerns, Max Gregor, Eric Carlson e Socrates Cruz.

Laura Jane Grace su Instagram: “A really special couple days recording netted some really special songs. Good times with @yeahgoodokay @alex_kerns @hailsata &…”

Non sappiamo ancora di che si tratti, restate sintonizzati!