Cibo in tour: la band torinese torna dal vivo col nuovo album “Muzik”

I torinesi Cibo, band dedita a sperimentazioni e ibridizzazioni polifoniche su base hardcore punk, hanno appena pubblicato un nuovo album dal titolo “Muzik”, accompagnato dalla precisazione “Volume 1”, mettendo le mani avanti su una continuità che la band ritiene indiscutibile, non solo per i tanti anni di carriera alle spalle, ma per ciò che verrà in futuro.

E il futuro, quello immediato, vede una serie di date che porteranno i Cibo di nuovo sul palco, dopo che la pandemia ha fermato sul nascere ogni ambizione live in promozione di un ottimo split coi veneti Beelzebeat.

I Cibo porteanno il loro mix di hardcore, jazz fusion, funky, classic rock e tanto altro ancora che costituisce la loro “Muzik” in tour in questi appuntamenti da non perdere:



Prossime date

09.04 – Bologna, Circolo DEV

16.04 – Milano, Casa Brancaleone

07.05 – Padova, Circolo Nadir

21.05 – Modena, La Scintilla

18.06 – Torino, Ziggy Club

25.06 – Clavesana, Fest In Langa



In queste date saranno accompagnati in alcune dagli Actionmen e in altre dai Beelzebeat.



ASCOLTA L’ALBUM: https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k9mP4jRb6AihUk1mGZ0T6XnFkkNg9CuFU

Sull’album: pochi brani, ma diretti e mirati, “Muzik” vede i riff veloci e le batterie infuriate dal sapore grindcore, tipiche della produzione della band di Torino, mescolarsi con passaggi jazz fusion, ritmi funky, accenni classic rock…e chi più ne ha, più ne metta. I testi, al solito, tra il serio e il faceto, lasciano spazio all’ironia tagliente e acuta alla quale i Cibo ci hanno abituato.

Un disco figlio di un momento difficile per chi fa musica, ancora più sentito per chi aveva appena pubblicato del nuovo materiale, come nel loro caso.

La band commenta:



“Come è stato un po’ per tutti quelli che fanno musica, i Cibo hanno passato gli ultimi due anni tra inattività forzata e generale incertezza, ma non si sono fermati. “Muzik”, che uscirà diviso in due parti, è un ritratto autentico e senza fronzoli di questo periodo. Al suo interno ci sono brani scritti negli ultimi mesi, altri che proponevamo dal vivo già nel periodo precedente alla pandemia e addirittura uno risalente alla prima fase dei Cibo e mai registrato. Alcuni brani sono quasi interamente frutto di un pomeriggio di registrazione in una presa diretta furiosa, altri sono stati registrati e prodotti in maniera più accurata. Con “Muzik” insomma abbiamo voluto creare una raccolta di pezzi tutt’altro che omogenea, anche dal punto di vista della produzione. Un minestrone nel quale si possono trovare gli ingredienti che andranno a costituire il futuro suono dei Cibo, assieme a quelli che hanno fatto parte del sound della band fin dall’inizio e lungo questi primi 18 anni.”



“Muzik”, o meglio, la prima parte di esso, è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Tutti i brani sono stati registrati, mixati e masterizzati da Matteo Nigrotti presso il Redwood Studio di Torino e prodotti dai Cibo.