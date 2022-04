I Pup, una delle più istrioniche punk band in giro, ha appena pubblicato “The Unraveling of Puptheband” (1 aprile, Little Dipper Records).

Qui sotto potete vedere il video del singolo Matilda.

L’ultimo lavoro della punk band canadese, “Morbid Stuff”, è uscito nel 2019.

Hub Music Factory ha inoltre annunciato l’unica data italiana dei Pup: 1 novembre al Bloom di Mezzago (Milano).

PUP | 1 NOVEMBRE 2022 | BLOOM – MEZZAGO (MB) | Facebook