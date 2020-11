GOLDFINGER: nuovo album pronto per inizio Dicembre

I Goldfinger, storica ska punk band californiana, hanno annunciato che il prossimo 4 Dicembre uscirà per Big Noise il loro nuovo album “Never Look Back”.

L’uscita sarà digitale, mentre per le copie fisiche dobbiamo aspettare Marzo 2021.

L’album si comporrà di 12 tracce e vedrà la presenza del chitarrista originale Charlie Paulson che si unisce a Mike Herrera, John Feldmann, Philip Sneed e Nick Gross.



Qui sotto la tracklist.

1. Infinite

2. The City

3. Wallflower

4. California On My Mind

5. Nothing To Me

6. Good Guy

7. The Best Life

8. Careful What You Wish For

9. Cannonball

10. Golden Days

11. Dumb

12. Standing On The Beach