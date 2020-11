E’ on-line il video di Fire Sale dei californiani Get Dead.

Il pezzo è estratto da “Dancing With the Curse”, nuovo album uscito per Fat Wreck Chords poche settimane fa (a breve una nostra recensione).

Qui sopra il video.

