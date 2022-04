Nuovo singolo per gli Iron Mais

Gli Iron Mais sono tornati più carichi, più irriverenti e sempre più forti.

Il loro è un perfetto mix tra folk, country western, con un groove dalle radici punk hardcore.

Il loro repertorio è ricco di cover che reinterpretano i maggiori successi della storia del rock , ma non mancano anche canzoni originali. Lo spettacolo dal vivo è una miscela esplosiva di ironia, esilarante carisma bifolco (con relativo look) e, soprattutto, un sound massiccio ed energico che porta il pubblico a saltare e ballare. Nel 2015 sono riusciti portare al mainstream questo genere di nicchia, grazie alla partecipazione al celebre Talent Show X Factor, prima come concorrenti, poi come resident band, grazie al fatto di essersi decisamente distinti rispetto ai consueti concorrenti, presentando un genere ed uno show totalmente fuori dal comune sopratutto per il mercato italiano. Hanno suonato centinaia di concerti in tutto il territorio italiano, calcando i palchi dei più famosi live club e grandi festival. Hanno suonato assieme ai più grandi rappresentati interazioni di queste genere come Hayseed Dixie e Steve ’N’ Seagulls. La loro discografia comprende quattro album, e diversi singoli, tra cui il remake del famoso pezzo dance anni 90 ‘Rhytm of the Night’ in collaborazione con Corona in persona.