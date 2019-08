Punkadeka 1999-2019 – 20 di DIY: il libro

Oltre alla grande festa del Punkadeka Festival, volevamo trovare anche un modo per chiudere il cerchio di questi primi 20 anni di vita di Punkadeka. Per questo motivo abbiamo deciso di guardarci indietro e raccogliere in un libro i momenti e articoli piu’ esclusivi di questo progetto editoriale nato quasi per gioco nel lontano 1999.

Se la profezia della fine del mondo dei Maya non si è avverata forse è anche un pò per merito nostro.

“Punkadeka 1999-2019 – 20 di DIY”

Lo troverete allo stand Punkadeka presentato in anteprima esclusiva il giorno del festival.

Don’t miss it!

Troverete testimonianze raccolte in centinaia di locali, centri sociali e festival degli ultimi 20 anni con Nofx, Derozer, The Cleopatras, Good Riddance, Wretched, Skruigners, Water Tower, The Crass, Ffd, Negazione, Bad Religion, Bouncing Souls, No Use For A Name, Succo Marcio, Green Day, The No One, Gli Impossibili, Senza Benza, Raf Punk, Strung Out, Boysetfire, Donots, The Distillers, The Exploited, Lag Wagon, Persiana Jones, Suneatshours, Paolino Paperino Band, Pennywise, Nabat, The Manges, Stiff Little Fingers, Crummy Stuff, Cripple Bastards, Banda Bassotti, Klasse Kriminale, The Casualties, Propagandhi, Raw Power, Sex Pistols, Pornoriviste, Punkreas, La Crisi, Millencolin, Rancid, Sottopressione, Chromosomes, Andead, Ska-P, Talco, L’invasione Degli Omini Verdi, Floggin Molly, Automatica Aggregazione, Social Distortion, The Queers, The Crooks, Peawees, New Real Disaster, Svetlanas, Dee Cracks, Merkel Market, Shandon, Teenage Bottlerocket, Masked Intruder, Cocks, The Creepshow, River City Rebels Los Fastidios, Kina, Descendents, Sempre Peggio, Bull Brigade, Uk Subs, Angelic Upstarts, Rappresaglia, Old Firm Casuals, Cockney Reject, Viboras, Dropkick Murphys, Interrupters … e molte altre band della scena punk rock.

Hanno scritto per Punkadeka Fabio Deka De Capitani, Fulvio Devil Pinto, Matteo Paganelli, Matt Murphys, Amanda Milan, Davide Tamburlini, Benjamin Rauch, Gabriele Ga Squillace, Alessandro Pentassuglia, Valentina Piazzola, Paolo81, Maurizio Motta, Sick, eTs, Dani el, Paolo Bianco, Debora Santucci, Giorgio Sala, Bassel, Zora, Perno, Markez, Mauro Zaccuri, Matteo Donda, TonyDuff, Marco Sp|zzy Invernizzi, Giuditta Albanese, Stefano “Noise” Opipari, Arrigo Sthink, Nooz, Jacca, Marco Transglobal Underground.