“Grazie”

L’unica parola che ho trovato per esprimere il riconoscimento per il grande regalo che avete fatto per i vent’anni di Punkadeka: una grande festa.

E’ stata una sfida organizzare tutto… un festival che iniziasse alle 5 del pomeriggio in un giorno feriale e in un posto enorme come Carroponte..

Posso dire che ce l’abbiamo fatta grazie a voi!

Grazie alle band che hanno collaborato tra loro, sono state super disponibili e hanno dato il massimo sul palco per uno show spettacolare. Ai Viboras (con “Bleed” il disco più figo dell’anno), alle Cleopatras (super esibizione con la maglia dell”uomo tigre”) agli storici Water Tower (tranne a pera, cecco, rocchino ? ), agli FFD (apice dell’esibizione il finale “Homer Simpson” con il ritorno di Devil alla batteria.. emozione..) a Nando, Luca, Olly e Luca (che per questo evento ci hanno regalato una cosa unica: i Crummy World), agli Impossibili (un set esplosivo quello di venerdì!) e ai Punkreas (che si meritano pienamente il successo che hanno … mitici! [@paletta ?]).

Grazie di cuore alla crew di Punkadeka al completo per la disponibilità allo stand, per l’aiuto sull’organizzazione, per le idee, per i vari sbattimenti e per essere la vera anima di Punkadeka: Matt, Amanda, Davide, Penta, Valentina, Devil, Benji, Ga e Matteo Paganelli (eri comunque con noi!)

Grazie alle distro e stand (che hanno partecipato e a quelle che purtroppo non sono potute esserci (@RadioPunk le spiellete sono andate a ruba!)

Spaccio Dischi (Giuli è sempre più bello ?), Flamingo Records, NoReason Records, Cargoleni (Bellissime le tracolle andate a ruba!), Professional Punkers, Rof Distro Records , Massimo Galli, Out Of Control (finalemnte ho conoscito Reb!), Dynamite Books, Eneartwork, La muori Distro (grand gadget ?) e la mitica crew di Toppe Express!

Grazie ad Hub Music Factory, Titti, Alex, Alessandro, Marica, Mirco e Sergio per averci dato questa opportunità e fatto in modo che si realizzasse.

La scena è più viva che mai e questo l’ho visto subito dalla partecipazione al Contest (quasi 200 band!) Grazie x aver partecipato.

Grazie a chi ci ha aiutato a promuovere l’evento.

Grazie a tutti gli amici che sono venuti da mezza Italia e a tutti quelli che sono passati allo stand..

Grazie a tutti coloro che hanno seguito punkadeka in questi 20 anni..

Grazie a tutti.

[chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno ma venerdì ho iniziato a bere birra alle 14 e ho finito alle 2.30 di notte (senza mangiare!) ?]

Deka